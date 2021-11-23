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函館市病院局は２７日、市立函館病院の山下剛医療部...
◇着任あいさつ 北海道テレビ放送（ＨＴＢ）営業局...
函館新聞社（１日） 執行役員編集局...
北海道（１日） 渡島総合振興局函館...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
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函館市は２７日、１０月１日付で南茅部支所長に池田...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...
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段階的な日常回復につなげる「ウィズコロナ」に向けた対応について、函館...
ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構（田中慎一理事長）は、スポー...
○…大野農業高校の２年生５３人がこのほど、修学旅行先の大阪市京橋区の...
函館中央署は１９日、函館市本町地区で酒類を提供する飲食店を訪ね、「飲...
１０月に苫小牧市などで開かれた少年野球の北海道学童軟式野球都市対抗戦...
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道は、２５日を「北海道犯罪被害を考える日」と定め、犯罪被害者のための...
函館市東山２の生花店「フラワーハウスまえだ」（前田貫代表）は、店舗前...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんがこのほど...