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◇着任あいさつ 北海道テレビ放送（ＨＴＢ）営業局...
函館新聞社（１日） 執行役員編集局...
北海道（１日） 渡島総合振興局函館...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
鹿部町（１０月...
函館市は２７日、１０月１日付で南茅部支所長に池田...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...
みちのく銀行（１０月１日、関係分） ...
北海道警察（関...
衆院選は３１日、投票が行われ、即日開票される。道８区（渡島、桧山管内...
衆院選は３０日、１２日間の選挙戦が終了した。激戦を展開した道８区の両...
【八雲】柔道の第６９回高体連函館支部秋季大会兼第４４回全国高校選手権...
丸井今井函館店（本町）で３０日、お歳暮ギフトの注文受け付けが始まった...
道立江差高等看護学院（伊東則彦学院長）で教職員による学生（元学生を含...
〇…函館市の日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年...
松前町病院事業（３１日） 退職 吉...
函館産イワシの消費拡大を図るイベント「シエスタハコダテいわし祭り」（...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録を記念し、函館市内・...
八雲町の特産品を販売する物産展「函館空港×八雲町コラボフェア」が３０...