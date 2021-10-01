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鹿部町（１０月...
函館市は２７日、１０月１日付で南茅部支所長に池田...
北洋銀行（１０月１日、関係分） 本...
みちのく銀行（１０月１日、関係分） ...
北海道警察（関...
函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
函館市末広町に本店を構える老舗レストラン「五島軒」は３０日、定時株主...
電通北海道＝関...
◇新任あいさつ 函館税務署長 鈴木久志氏▽同副署...
渡島総合振興局...
好きな番組の一つに「きょうの料理」（ＮＨＫＥテレ）があります。創造さ...
函館市の公共施設「はこだてみらい館」（若松町、キラリス函館３階）に９...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
全国でスポーツ用品店を展開する「アルペン」（愛知県）は１０月１日、函...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
全国１９のタワーでつくる全日本タワー協議会が制定する１０月１日の「展...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
日本郵趣協会函館支部（渡利正義支部長）は１日から３日まで、函館市地域...
【福島】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は９月３０日、７月...