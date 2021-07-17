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◇着任あいさつ 函館税関総務部長 遠山亨司氏...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
函館税関＝財務大臣発令、関係分（１日）...
北海道（１日）＝関係分【係長級】...
◇着任あいさつ 北海道放送函館放送局長 佐々木宏...
松前町病院事業...
みちのく銀行（...
東日本電信電話...
桧山振興局（１５日） 江差高等看護...
函館どつく役員人事...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で１５日、函館・近...
競輪の「第１７回サマーナイトフェスティバル（ＧⅡ）」が１６日、函館競...
夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会（道...
今月２７日にも世界文化遺産登録が決まる見込みの「北海道・北東北の縄文...
社会福祉法人全国手話研修センター（京都）は、１０月９日に始まる「第１...
札幌管区気象台は１５日、道内の向こう１カ月（１７日～８月１６日）の天...
【北斗】市健康センター「せせらぎ温泉」は１８日午前９時、設備改修を終...
道は１７日、北海道みんなの日（愛称・道みんの日）に合わせ、函館の飲食...
道がコープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）１階に道産品アンテナショッ...
函館出身の彫刻家、故・池田譲さん（享年５５）の妻・みどりさん（７０）...