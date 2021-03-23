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福島町（４月１...
◇北洋銀行 （関係分、４月１日）...
木古内町（４月１日） ◇課長級...
函館市（４月１日） 【次長級】...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
函館海上保安部（１５日） 函館海上...
函館市は１１日、４月１日付の部長級人事を発表した...
警察庁＝関係分（１９日） 道警察情...
北海道ガス＝関係分（４月１日）...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
道教委は２２日、２０２１年度公立高校入試の２次募集の人員を発表した。...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２６日から、開業５周年を記念...
運動部の歴史で欠かせないのは男子サッカー部。１９８４年４月の創部以降...
青森県弘前市で４月２３日から始まる「弘前さくらまつり」（５月５日まで...
函館市柏木町２の「岡島緑バレエスタジオ」の第１１回発表会が２７日午後...
ハンドボールの第２０回ＡＩＴ實函館市長杯学生大会（函館ハンドボール協...
アーチェリーの函館室内選手権（函館アーチェリー協会主催）がこのほど、...
道は、新型コロナウイルスの軽症や無症状の患者が療養できる宿泊施設２棟...
２月２８日付で函館地方・家庭裁判所長に就任した佐久間健吉氏（５９）が...
函館市教委は、２０１８年から耐震補強を含む保存修理のため休館している...