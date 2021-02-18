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函館市（４月１日） ▽総務部人事課・...
道警は３日、道警函館方面本部長に警察大学校交通教...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
函館海上保安部（１９日） 退職（函...
森町（１１日） 総務課長（子育て支...
北海道銀行（１２月１日） 今金支店...
北海道警察（関...
北海道警察（１１月６日） （関係分、...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
函館市亀田本町の食器販売店「かんだ本店営業部」では、役目を終えた陶磁...
速攻で主導権握る 函中部 今季、支部で３大会連続優勝と地力と勢いがある...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...
函館市は１９日、市立函館保健所に新型コロナウイル...
全国のご当地インスタント袋麺を紹介するテレビ番組で、サロマ湖の海水を...
函館市は２０、２１の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜）でマイナンバー...
○…年金支給日に当たる１５日に合わせて、第一生命函館支社東部オフィス...
■北斗市久根別４、任意団体代表、川村陽子さん（４５） 当時、札幌のオ...
函館市内の地域高規格道路「函館新外環状道路」の空港道路（１０キロ）の...