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北海道警察（１１月６日） （関係分、...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
〇…札幌市東区の「俺のラーメンこうた」の期間限定店が３日、ポールスタ...
函館市は２日、２０２０年市文化賞の贈呈式をフォーポイントバイシェラト...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町）は、冬を前に児童...
北海道警察（関...
プログラミングのスキルを測定・認証する「ジュニア・プログラミング検定...
函館白百合幼稚園（堀内延子園長）の園児２７人とその保護者らが１０月２...
【函館、鹿部、七飯】函館市湯川町１のホテル「湯元 啄木亭」では、鹿部...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...
函館碧血会役員で郷土史家の木村裕俊さんの「ある巡査の書簡から 土方歳...
新型コロナウイルスに翻弄され、いまだ世界中がコロナ禍の中にある今年も...