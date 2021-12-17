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【北斗】池田達雄北斗市長は１５日、市役所で報道陣の取材に応じ、再選出...
【七飯】任期満了に伴う七飯町長選（来年３月２２日告示、同２７日投開票...
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【七飯】前七飯町民生部長の杉原太氏（５８）は１８日、町内で記者会見し...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
【七飯】町大中山２の前七飯町民生部長、杉原太氏（５８）は１１日、任期...
【七飯】町大中山２の前町議、中川友規氏（３８）が５日、任期満了に伴う...
「（落選は）２回は許されない。力を貸してほしい」―。背水の陣で挑んだ...
立憲民主党の逢坂誠二氏が自民党元職の前田一男氏との一騎打ちを制し５選...
ハンドボールの第１４回いさり火カップ（函館ハンドボール協会主催）が１...
年末年始の交通事故や凶悪犯罪を防ごうと、函館市内で歳末特別警戒が始ま...
国内屈指の歴史を持つ映画賞の一つ、第７６回毎日映画コンクール（毎日新...
行政書士澤田淳一事務所は１８日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
〇…上磯駅前商店街は１８日までの週末、道南いさりび鉄道上磯駅前の北斗...
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函館駅前横丁（若松町、ハコビバ内）の「まつり庵」（小野間智代表）が販...
恵山つつじまつり実行委（函館市、函館新聞社など後援）は、恵山山ろく一...
函館市恵山地区の道の駅「なとわ・えさん」（日ノ浜町）で営業する物産館...
第一生命と道が共催し、北海道の魅力をテーマにした川柳を募集する「第３...