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函館工業高校建築科の「卒業作品展」が４日、函館コミュニティプラザ（Ｇ...
【上ノ国】３日は道南各地で節分関連の行事が行われた。このうち、上ノ国...
函館工業高等専門学校は全国の高専、道内の高等教育機関に先駆けて、国際...
函館市内の私立高校８校は３日、２０２２年度一般入試の出願を締め切った...
函館盲学校（野戸谷睦校長）で１月２７日、沖縄盲学校とのオンラインによ...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）で１月２４日、１、２年生を対象...
ストレスの感じ方や対処について活発な意見を交わす函館赤川小学校の６年...
日本語や英語で交流を楽しむ「Ｇワールド」（函館コミュニティプラザ・Ｇ...
函館高専は、２０２２年度入試の出願状況（１月２８日午後４時現在）をホ...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は４日、第３...
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国公立大の２次試験の出願受け付けが４日、締め切られた。函館市内の３大...
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函館・江差自動車道（約７０キロ）のうち、今年度内の開通を予定する茂辺...
函館市の新型コロナウイルス新規感染者数が４日、３日連続で２００人を超...
市立函館保健所によると、４日発表の函館市内の感染者は１０歳未満２２人...