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函館西高校と公立はこだて未来大の生徒や学生、教諭ら１８人がこのほど、...
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道は２４日、函館以外の渡島管内で２６人、桧山管内１人の新型コロナウイ...
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函館少年刑務所は２４日、同刑務所の２０代男性受刑者２人が新型コロナウ...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
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