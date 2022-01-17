この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館市内の高校生や在住外国人が１３日、マレーシアの学生とオンラインで...
大学入学共通テストは１６日、２日目を迎え、津波警報を受けテストの中止...
２０２２年度大学入学共通テストが１５日、函館市内３会場を含む全国６７...
「第４回函館市児童生徒書写展」が１５日、函館市芸術ホール（五稜郭町）...
赤川認定こども園（天野洋子園長、園児１１６人）で１１、１２日の両日、...
函館市内の小・中・義務教育学校で１４日、３学期が始まった。児童生徒が...
１５日から実施される大学入学共通テストを前に１４日、函館市内の３会場...
【森】第１７回森町児童・生徒書き初め席書大会が１２日、町公民館で開か...
函館大付属柏稜高校理科研究部（佐々木泰斗部長、部員５人）が、中学・高...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）で１２日、市立函館高校（谷川敬一校長...
◇北斗市（１８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９...
【上ノ国】江差町の「やれるきクラブ」（木村侑代表）はこのほど、町スポ...
【北斗】縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト（山田かおり代表）、道南いさりび...
【上ノ国】町空手スポーツ少年団（納谷敏彦団長）は９日、同町上ノ国の上...
【札幌、旭川、小樽】道などは１７日、道内で新たに計６４３人が新型コロ...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
家庭用から業務用まで、昆布巻の全国トップクラスのシェアを誇る。前身は...
日本海側の大雪で、富山県と石川県の県境にある国道では１３～１４日、坂...