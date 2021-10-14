この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０８人）で１２日、２年生が市内企業な...
【鹿部】町は８日、立命館慶祥高校（江別市）と「地方創生人材育成制度に...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長、生徒１９２人）は１３日、同校で創...
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、異国の地で生活する外国人技能実...
函館赤川小学校（長浦紀華校長）で７日、「バリアフリー教室」が開かれた...
９、１０の両日、札幌コンサートホールｋｉｔａｒａで開催する東日本学校...
日本青年会議所が主催し、全国の高校生が持続可能な社会の実現に向けて活...
【福島】町教委は、今年度の児童数が１０人を下回った吉岡小（高井真浩校...
【七飯】峠下小学校（谷川裕子校長、児童２０人）は１日、「１日防災学校...
「第３０回道生活科・総合的な学習教育研究大会函館大会」（道生活科・総...
【七飯】町は１４日、町内の医療機関で日本脳炎ワクチンを接種予定だった...
【知内】町は、湯ノ里町内会館で開設している町立湯ノ里診療所に関して、...
【森】日本冷凍食品協会（会長・大櫛顕也ニチレイ社長）と町は、昨年迎え...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会「第１回Ｗｅ ａｒｅ...
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０８人）で１２日、２年生が市内企業な...
「第２１回高校生ものづくりコンテスト北海道ブロック大会」（道工業高校...