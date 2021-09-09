この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
ＮＰＯ法人北海道の子育て・教育を支援する会（保坂武道理事長）はこのほ...
【福島】福島小学校（大山真由美校長、児童８１人）の３年生１５人は２日...
道教育大函館校は、観光ガイドの企画力やスキルを学ぶ講座「観光コンシェ...
函館高等支援学校（立田俊治校長）の３年生約１０人が７日、体験授業で函...
道教委は７日、２０２２～２４年度の公立高校配置計画を決定した。６月に...
函館市教育振興審議会（小松一保会長）はこのほど、今年度の教育委員会の...
【上ノ国】上ノ国小と上ノ国中、上ノ国高校の児童生徒が合同で実施する「...
函館市は今年度、函館尾札部、臼尻両中学校を統合し２０２３年４月に開校...
函館市ＰＴＡ連合会（干山毅会長）の研究大会が４日、オンラインで開かれ...
【北斗】市教委は１８日から市内の小学生を対象に行う「１日図書館司書体...
【鹿部】第３回町議会定例会が９日に開会し、会期を１４日までと決めた。...
【上ノ国】第３回町議会定例会は９日、本会議を再開。決算審査特別委員会...
◇北斗市 （１０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇七飯町 （１０日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
東大サイエンスコミュニケーションサークルＣＡＳＴ主催のサイエンスショ...
ＮＰＯ法人北海道の子育て・教育を支援する会（保坂武道理事長）はこのほ...
【福島】福島小学校（大山真由美校長、児童８１人）の３年生１５人は２日...
函館少年刑務所は９日、同刑務所の２０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
市立函館保健所は９日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...