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函館北美原小学校（新谷公康校長）の４年生１１２人がこのほど、石川町会...
京都芸術大学大学院（京都市）の学際デザイン研究領域のゼミを受講する院...
◇第４０４回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、７月１７日）＝...
渡島総合振興局は、今年度の「少年の主張」渡島地区大会の審査結果を発表...
生徒数の減少が続く南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）の存続が危ぶ...
３月に福岡県久留米市で開かれた全国高校選抜自転車競技大会男子１キロト...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
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骨盤臓器脱（子宮脱）について 「ある日、お風呂に入っていたら腟から何...
ブーランジェリーが手掛ける ４層仕立てのやわらかな口溶け 約４０種類...
【上ノ国】ドリーム愛ランド事務局（三木洋子代表）は２７日、町湯ノ岱神...
バドミントンは３０日、女子シングルス準々決勝が行われ、前回銅メダルの...
陸上は３０日、競技が始まり、男子３０００メートル障害予選で三浦龍司（...
江差、八雲保健所は３０日、各保健所管内に食中毒警報を発令した。最高気...
◇陸上 〈午前９時〉 男子走り高跳び予選＝戸辺、衛藤 男子３０００メ...
函館市内の新型コロナウイルスの新規感染者数が２９日までの３日間で計３...
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