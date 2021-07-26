この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
生徒数の減少が続く南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）の存続が危ぶ...
３月に福岡県久留米市で開かれた全国高校選抜自転車競技大会男子１キロト...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
函館八幡小学校（松浦一秀校長）でこのほど、６年生６６人を対象に「がん...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
【北斗】社会を明るくする運動（社明運動）道南地方推進委員会が主催する...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２０日、２年生９人によるインターンシップ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
【森】町教育水準向上対策協議会社会教育部が主催する「ふれあい体験教室...
介護施設などでのボランティア活動に対し、換金できるポイントを付与する...
渡島総合振興局は３１日午後１時から、渡島管内へ移住を希望している人を...
アーチェリーは２６日、男子団体が行われ、日本（河田悠希、古川高晴、武...
渡島総合振興局は、今年度の「少年の主張」渡島地区大会の審査結果を発表...
【七飯】地元の食材にこだわって作ったボリューム満点のデザート。４月中...
◇七飯町（２９日）▽５歳児健診（保健センター／正午） ◇長万部町 ...
◇北斗市（２８日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
【知内】町は、水道事業業務全般を行う水道技術職員１人を募集している。...
【木古内】木古内署は２０日、管内地域で少年補導活動に長年尽力したとし...