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【北斗】道教育大附属特別支援学校（青山真二校長）の１～３年生２４人と...
遺愛女子中学・高校で国語科を担当する佐々木英二教諭（５３）が、自らの...
函館市は、経済的な事情などで学習塾に通うことのできない中学生を対象に...
【七飯】大野農業高校（北斗市向野）の生徒７人が１４日、町上藤城のはこ...
渡島総合振興局は今年度、独自事業「みんなで拡（●ひろ）げる木づかいプ...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の４年生２１人がこのほ...
【北斗】谷川小学校（福井博志校長）の３～６年生児童６８人は１２日、市...
【七飯、函館】食育に関する事業や農業体験プログラムを実施しているＮＰ...
【森】函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１３日、森町内の...
○…「中川石油セルフ赤松街道ＳＳ」（七飯町大川１の７の...
函館市は、６月末までに６５歳以上の高齢者に接種するワクチンが国から計...
函館市は１７日、２４日開会予定の市議会第２回定例会に提出する議案を発...
札幌国税局は、同局や税務署に勤務する職員を募集している。今年度の採用...
３月２５日に福島県でスタートした東京五輪の聖火リレーは関西、四国、九...
函館市保健福祉部は、３０日に市亀田交流プラザで開催を予定していた、は...
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今年度の自動車税の納期限が３１日に迫っている。渡島総合振興局によると...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、７月から連続４...