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渡島総合振興局は今年度、独自事業「みんなで拡（●ひろ）げる木づかいプ...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の４年生２１人がこのほ...
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今年度の函館市高齢者大学青柳校（市文化・スポーツ振興財団主催）の入学...
「きれいだね」。ドライフラワーやビーズを使いオリジナルのハーバリウム...
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函館市経済常任委員会委員協議会（出村ゆかり委員長）が１３日、開かれた...
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「高齢者とたくさん話ができて楽しい」と話すのは、４月に函館臨床福祉専...
【江差】江差観光コンベンション協会と江差の夕陽プロジェクト実行委は「...
室蘭市で撮影した映画「モルエラニの霧の中」の坪川拓史監督（４９）と出...
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○…厚紙で製作できるペーパークラフトロケットの普及に取り組む「マリン...