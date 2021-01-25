この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【森】第１６回森町児童・生徒書き初め席書大会（町教委主催）の表彰式が...
函館市内の私立高校７校は２２日、２０２１年度推薦入試の合格者を発表し...
北海道牛乳普及協会などが主催する今年度の「牛やミルクのある風景絵画コ...
道は、今年度の道科学技術賞と道科学技術奨励賞の受賞者を発表した。科学...
函館市内の私立高校７校で２１日、今年度の推薦入試が行われた。各校で新...
一般社団法人日本新聞協会は、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見を...
アイヌ文化に触れる―函館市北方民族資料館で開かれたアイヌ伝統の楽器ム...
三重県在住の高校生が企画の中心となり、全国の高校生が社会の課題を語り...
函館税務署（永杉茂巳署長）は１９日、函館大森浜小学校（紺野克典校長）...
今年度の公立高校入試の出願受け付けが１９日、道内で始まった。道南分を...
【木古内】２５日午後５時１５分ごろ、木古内町内の道南いさりび鉄道釜谷...
函館市は２５日、市民部国保年金課の職員１人が新型コロナウイルスに感染...
国公立大学の２次試験の出願受け付けが２５日、全国一斉に始まった。２次...
道は２５日、渡島管内居住の１人（年代、性別非公表）が新型コロナウイル...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の４０代男性刑務官が新型コロナウイル...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...