この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
今年度初実施となった大学入学共通テスト２日目の試験が全国６８１会場で...
大学入試センター試験に代わり、今年度初実施となる大学入学共通テストが...
函館市書写教育研究会（三津橋ゆかり会長）は「第３回児童生徒書写展」を...
大学入試センター試験に代わり、今年度からスタートする大学入学共通テス...
【森】第１６回森町児童・生徒書き初め席書大会（町教委主催）が１３日に...
【福島】福島中学校（岩田学校長、生徒５７人）は、新型コロナウイルスの...
函館えさん小学校のコミュニティ・スクール（ＣＳ）事業の一環である「新...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は９、１０の両日、ジュニア...
全国の小中学生がプレゼンテーションの能力を競う「プレゼンテーションコ...
全国の小中高生が新聞記事を読み、意見や考えをまとめる「第１１回 いっ...
渡島総合振興局は新年度、高水準の漁獲量が続く渡島管内のブリについて、...
函館空港の日本航空（ＪＡＬ）チェックインカウンターで１７日、沖縄県本...
今年度の明るい選挙啓発ポスターコンクール（明るい選挙推進協会など主催...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに...
【七飯】第１７回スノーボード技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催...
急増する新型コロナウイルス感染の影響を受け、函館アリーナでは１月中に...
函館剣道連盟（加茂国興会長）の今年の稽古始めがこのほど、函館アリーナ...
ハンドボール男子日本代表「彗星（すいせい）ＪＡＰＡＮ」がエジプトで開...
札幌在住の写真作家、ウリュウユウキさん（４４）による作品展「旅と旅の...