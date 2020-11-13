この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
お味はいかが？函短大付設調理製菓専門学校で開かれた新郷土料理コンクー...
函館大妻高校（池田延己校長）は、長年生徒への租税教育の推進に努めてき...
【北斗】上磯中学校吹奏楽部は１１日、１、２年生を中心とした新体制が始...
函館千代田小学校（鈴木敏文校長、児童８３人）は１０～１２の３日間、同...
【知内】涌元小学校（船橋恭二校長、児童２５人）は１０日、児童に対する...
【木古内】函館水産高校（亀山喜明校長）水産食品科の３年生５人がこのほ...
【北斗】萩野小学校（石山史校長）で６日、卒業記念の植樹があり、来年３...
函館大妻高校の食物健康科２年生３４人が手作りした特製弁当「大妻日和」...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生、佐々...
【福島】福島中学校（岩田学校長、生徒５７人）で５日、第５０回福島中等...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
【北斗】北海道新幹線札幌延伸の建設工事を進める鉄道建設・運輸施設整備...
【北斗】北斗市中野通で整備を進めていた市道「市役所通線」の延伸区間の...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
市立函館高校の１年生３人は８日、元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小...
○…公益財団法人日本公衆電話会（本部・東京）は１１日、函館市教委に「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１３日午...