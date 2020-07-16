この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）は１０日、ビデオ会議システム「Ｚｏ...
道高文連道南支部軽音楽部専門部（部長・函館工業高校小幡圭二校長）に加...
道立函館高等技術専門学院（鈴木一弘学院長）は１５日、同学院で今年度２...
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）は、全国の中高生が海の魅力を...
おいしい食事をありがとう―。奥尻高校（清水信彦校長、生徒８０人）の島...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は１４日、子どもたちが...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は、２...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）の企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡...
函館短期大学（猪上徳雄学長）食物栄養学科の学生による成果発表会が１１...
函館市内の高等教育機関でつくるキャンパス・コンソーシアム函館は８日、...
函館市とシステム開発のビックボイス（本社・東京、佐々木治郎社長）は１...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森...
◇北斗市 （１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１...
一般社団法人日本新聞協会では、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見...
七飯町では、３日に七飯産の高級牛肉（黒毛交雑種）のカットステーキが給...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１８日から、同館２階テラスで、手...
【札幌】道と札幌市は１６日、札幌市で４人、胆振管内で１人、釧路管内で...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人はこの...
アトピー性皮膚炎について 「アトピー性皮膚炎」に対して、どのような印...