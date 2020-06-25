この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【松前】大島小学校（神龍治校長、児童２６人）は２６日、新型コロナウイ...
【江差】江差小学校（角田昌宏校長）で２３日、３・５年生を対象とした自...
市立函館高校（谷川敬一校長）は２２日、同校でウェブ会議システム「ズー...
【北斗】石別小学校（齋藤政洋校長）は２２日、ビデオ会議システム「ズー...
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）と奥尻高校（清水信彦校長）は...
【七飯】函館中部高校（佐竹卓校長）１年生による大沼地区での環境調査が...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長）中学部は２２日、毎年行ってい...
新型コロナウイルスの感染拡大による休校が明け、学校が再開してから３週...
函館大（野又淳司学長）は、今月から西部地区で練習をする地元ランナーの...
函館市内の各大学では、新型コロナウイルス感染拡大の影響でアルバイト収...
戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争（１８６８～６９年）で亡くなった旧...
【小樽】小樽市は２５日、同市内で６人の新型コロナウイルス感染者を確認...
帝国データバンク函館支店によると、水産土産物卸の渡辺商店（函館市東川...
【江差】全国のトヨペットとトヨタ自動車が共同で植樹活動に取り組む「ふ...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古...
◇北斗市（２６日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
【七飯】函館中部高校（佐竹卓校長）１年生は２３～２５日の３日間、大沼...
【松前】大島小学校（神龍治校長、児童２６人）は２６日、新型コロナウイ...