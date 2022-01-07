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道農政事務所函館地域拠点（函館市新川町）は、２６日午後３時からオンラ...
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函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市と乙部町でクラフトビール３店舗を運営する「アドバンス」（本社・...
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