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函館市は２７日から、高校生のみを養育する世帯を対象にした「子育て世帯...
道交通安全推進委員会は飲酒運転の根絶に向け、道内の専門学校や短大、大...
■函館市 ◆市役所本庁舎・各支所（２９日～３日） ◆ごみ収集「ご...
■函館市 ◆消防出初め式（函館アリーナ）＝５日午前１１時 ◆成人...
◆丸井今井函館店（本町３２） ○３１日＝午前１０時～午後４時（食品...
◆函館中央郵便局（０５７０・０３５・９５５） ◇郵便窓口▽３１日～...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、来年１月２３～３０...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
函館の歴史的風土を守る会（歴風会、佐々木馨会長）は、道南在住の小中学...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は２９日、退役した「ＳＡＡＢ（サーブ）３...
【札幌】鈴木直道知事はこのほど、函館新聞のインタビューに答えた。コロ...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・...
【札幌、旭川】道などは２９日、道内で新たに２６人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
【江差】町中歌町４で２０日にプレオープンした「レストランＳａｔｏｍｉ...
【森】森町議会の野村洋議長が、町村議会議長総務大臣表彰を受けた。町議...
▼貨物列車とトラック衝突（１月） 森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路...