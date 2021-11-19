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キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
函館港イルミナシオン映画祭（米田哲平実行委員長）のシナリオ大賞から生...
函館市美原３の写真館「フォトスタジオ・タニスギ写楽館」は、２２日の「...
ざいだん出前コンサート「物語付きフルート二重奏曲『竹取物語』」が１２...
１０００円以下のリーズナブルな価格で定食を提供する「めざまし食堂」（...
函館アフリカ支援協会（ＨＡＳＡ、中川俊男理事長）は２１日午前１０時か...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会道南支部は、...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」と商業施設「男爵ラウンジ」は２０、...
函館市上湯川町のおにぎりあゆみ屋（野呂あゆみ代表）は２１日午前１０時...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
【札幌、旭川、小樽】道などは１９日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
【江差】江差で水揚げしたニシンで食育や地域観光につなげる取り組み「ニ...
【木古内】町は、新規就業者（漁師）として養殖コンブ漁などに従事し、将...
ＪＡＬ（日本航空）は１９日、奥尻空港の強風のため、函館―奥尻間の１往...
ハートランドフェリーは１９日、低気圧による荒天のため、江差発奥尻行き...
【厚沢部、乙部、今金】厚沢部町内で納税思想の普及と自主納税体制の確立...
■函館の会社でいち早く宣言 「建設業は若い人たちに敬遠されがちだが、Ｓ...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...