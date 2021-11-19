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ざいだん出前コンサート「物語付きフルート二重奏曲『竹取物語』」が１２...
１０００円以下のリーズナブルな価格で定食を提供する「めざまし食堂」（...
函館アフリカ支援協会（ＨＡＳＡ、中川俊男理事長）は２１日午前１０時か...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会道南支部は、...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」と商業施設「男爵ラウンジ」は２０、...
函館市上湯川町のおにぎりあゆみ屋（野呂あゆみ代表）は２１日午前１０時...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
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函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...