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道、道財務局と４司法書士会（札幌、旭川、函館、釧路）は８～１２日、借...
ワインショップ「ワインのわだ」（函館市弁天町）は１１日午後６時半から...
全国から生徒を募集している奥尻高校（佐野佳夫校長）は６日午後３時から...
函館出身の写真家、伊藤妹さんが講師を務め、手作りフォトブックを制作す...
▽「計量記念日」にちなんだイベント「計量展（計量のひろば）」と「家庭...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅前イベント広場で６、７日の両日、食のイベント...
小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会長）...
最先端の科学技術の一端に触れることができる「第３０回先端科学移動大学...
函館市は、求職中の女性を対象に、ビジネスマナーやコミュニケーション能...
奥尻高校（佐野佳夫校長）の生徒が奥尻町の特産品を販売する奥尻マルシェ...
函館市は、立待岬周辺の市道（谷地頭１２・１７号線、全長１・４キロ）を...
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津軽海峡フェリーは６日、大間港の海上荒天のため、函館―大間間の１往復...
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◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】すずき小児...
【札幌、旭川、小樽】道などは６日、新たな新型コロナウイルス感染者数を...
市立函館保健所は６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...