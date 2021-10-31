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行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１１月２１日午前１０時半から、ビデ...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは３０...
函館産イワシの消費拡大を図るイベント「シエスタハコダテいわし祭り」（...
函館ＭＢ混声合唱団（小野紀子理事長）は３１日午後２時から、函館市民会...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】森町消防本部は、来年４月１日採用予定の救急救命士２人を募集して...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
衆院選は３１日、投票が行われ、即日開票される。道８区（渡島、桧山管内...
衆院選は３０日、１２日間の選挙戦が終了した。激戦を展開した道８区の両...
【八雲】柔道の第６９回高体連函館支部秋季大会兼第４４回全国高校選手権...
丸井今井函館店（本町）で３０日、お歳暮ギフトの注文受け付けが始まった...
道立江差高等看護学院（伊東則彦学院長）で教職員による学生（元学生を含...
〇…函館市の日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年...
松前町病院事業（３１日） 退職 吉...
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「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録を記念し、函館市内・...
八雲町の特産品を販売する物産展「函館空港×八雲町コラボフェア」が３０...