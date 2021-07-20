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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２４日午前１０時から函館市総合福...
北欧・フィンランドの文化を発信するイベント「フィンランドに触れて旅気...
函館市元町の結婚式場、センティール・ラ・セゾン函館山（伊藤峻一支配人...
【七飯】プリンスホテル北海道エリアは、８月９日午後２時から同５時まで...
農林水産省は、農山漁村の持つポテンシャル（潜在能力）を引き出すことで...
ＪＲ東日本などは、新幹線グランクラスに添乗するアテンダントの新型コロ...
【厚沢部】地元の秋の味覚を満喫する、今年度の「大収穫感謝祭ｉｎあっさ...
地域支援ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２４、３１の...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２２日午後１時半から、函館朗読紀行...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】函館七飯ゴンドラは２５日午前１０時半から、山頂にある「ピーク...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の高齢者独居...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
【江差】北海道江差観光みらい機構は、昨年１月の第３種旅行業者として登...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会第４日（７月２０日）札幌円...
フリッパーズ・ギターは１９９０年代前半の音楽好きなら誰もが知るユニッ...
多彩な草花が自生する函館山（３３４メートル）では、今年度も草花の根か...
東京五輪に出場するカナダバドミントン選手団が函館市での事前合宿を終了...