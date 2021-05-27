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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２９日午前１０時から函館市総合福...
北海道囲碁普及会（平出陽子会長）は、６月から函館市内で開講する「親子...
ドコモショップ美原店（函館市美原３）は、函館市などの新型コロナウイル...
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◇北斗市 （２８日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２４日、地元特産のコンブを使った課題研究...
市立函館保健所は２７日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新たに年代非公表の男性１人が新型コ...