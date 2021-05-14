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函館市住宅都市施設公社は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、６月５...
若者の就労を支援する「はこだて若者サポートステーション はこだてサポ...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が１...
市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は１５日午後２...
海藻に親しむイベント「海藻の森探検～海と日本プロジェクト」（はこだて...
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道はものづくり、ＩＴ、食、観光関連企業などへの正社員就職を目指す、今...
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北海道看護協会道南南支部看護の日実行委員会（北村和宏実行委員長）は１...
函館市都市景観審議会の今年度第１回会合が１３日、市消防本部で開かれた...
函館市が新型コロナワクチン接種について設置している「予約受付相談専用...
市立函館保健所によると、函館市内の新型コロナウイルス新規感染者の累計...
函館乃木神社（乃木町５、松崎睦彦宮司）に１３日、輪をくぐって無病息災...
【森】函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１３日、森町内の...
函館ＹＷＣＡピースプランニング委員会（丸山泉委員長）は函館市内で絵画...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は１３日、子どもたちの犯罪被害と交通...
【札幌】道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する...
少年野球の全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント函館支部大会（...
函館軟野連あさ野球...