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海藻に親しむイベント「海藻の森探検～海と日本プロジェクト」（はこだて...
【北斗】市教育委員会はこのほど、１５日に市総合文化センターかなで～る...
道はものづくり、ＩＴ、食、観光関連企業などへの正社員就職を目指す、今...
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北海道看護協会道南南支部看護の日実行委員会（北村和宏実行委員長）は１...
ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は１６日から１２月...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１２日から「地...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は、６月１日から市総合...
函館市のまとめによると、春の大型連休（４月２４日～９日）期間中に函館...
【七飯】郷土の歴史について学び合う「七重学校」（七飯町郷土史研究会主...
函館赴任は、２００６～０８年の函館開建道路課長時代以来。「非常になつ...
卓球の第７６回国民体育大会函館地区予選会（函館卓球協会主催）が９日、...
◇毎日会ペア大会（８日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ①浜口和...
北海道に日本ハムファイターズが移転してきて以降、プロ野球を見るのはも...
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函館市民映画館シネマアイリス（本町）は１９９６年５月２４日の開館から...
函館市出身の切り絵作家、舩木逸子さんの作品展「きりえの世界にようこそ...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が１...