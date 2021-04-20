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道は、道内での食の安全・安心を確保するため、道食の安全・安心委員会委...
地元の有志でつくる「函館学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行...
函館商工会議所（若松町）は２６日午前１０時から、「１日でわかる！労務...
【北斗】２３日～５月１２日の「こどもの読書週間」にちなんで、市教委は...
旭川出身の作家、故三浦綾子の愛読者が集う市民グループ「三浦綾子函館読...
函館市社会福祉協議会（市社協）は一般事務、庶務係の臨時職員を募集して...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１８日午後１時半から、函館空港国内...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１７日午...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１７...
函館市中央図書館は１７日午後２時から、第１回郷土の歴史講座「あのころ...
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６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの優先接種が...
新型コロナウイルス感染拡大が大都市圏で続く中、春の大型連休が間近に迫...
公立高校配置計画の策定にかかる今年度１回目の地域別検討協議会が１９日...
またひとつ〝老舗〟の雑誌がなくなる。アマチュア、プロを問わず、写真愛...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
○…若手シンガー、林部智史さんのコンサート「はやしべさとし三十歳の旅...