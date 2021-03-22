函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ３月のプレゼント
    ラッキープレゼント
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    お知らせ

    七飯・アップル温泉２１日営業再開

    [ お知らせ ]

    　【七飯】町は１９日、源泉ポンプの故障で臨時休業中だった町健康センター...

    七飯・アップル温泉２１日営業再開
    お知らせ 記事一覧へ

    最新記事

    松前町議会臨時会　議案３件を可決

    [ 政治・行政 ]

    　【松前】第２回松前町議会臨時会が２２日開かれた。 肉牛改良センター賃...

    松前町議会臨時会　議案３件を可決
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    公立はこだて未来大で卒業式、大学院修了式

    公立はこだて未来大で卒業式、大学院修了式

    ３月２３日（火）のおくやみ

    ３月２３日（火）のおくやみ

    千歳線で踏切事故、特急北斗が１時間２２分遅れ

    千歳線で踏切事故、特急北斗が１時間２２分遅れ

    松前町議会臨時会　議案３件を可決

    松前町議会臨時会　議案３件を可決

    北斗市立図書館、４月１０日から「読書の通帳」配布

    北斗市立図書館、４月１０日から「読書の通帳」配布

    【速報】道内で５０人感染　渡島、桧山はゼロ

    【速報】道内で５０人感染　渡島、桧山はゼロ

    函館で２人感染　１人は感染経路不明

    函館で２人感染　１人は感染経路不明

    企業探訪／銀月

    企業探訪／銀月

    仕事に日々邁進／吉田産業　青函ブロック　函館支店　板金グループ　越田達也さん

    仕事に日々邁進／吉田産業　青函ブロック　函館支店　板金グループ　越田達也さん

    はこだて工芸舎で３０日まで企画展「苔テラリウムの世界」

    はこだて工芸舎で３０日まで企画展「苔テラリウムの世界」

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    3月22日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    3月22日のイベント情報

    2021年3月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク4月号