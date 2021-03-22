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函館市豊川町の観光人力車「えびす屋函館店」（門馬孝介店長）は２７日、...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会は、カウンセリング研修３級...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
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【松前】第２回松前町議会臨時会が２２日開かれた。 肉牛改良センター賃...
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◇北斗市（２３日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇北斗市（２３日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
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