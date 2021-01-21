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渡島総合振興局は、函館市内の道道函館恵山線（庵原町―川上町、１８・５...
【七飯】町内の食育デザイン会社「のこたべ」（平島美紀江代表）は２３日...
沿道や観光施設などを手作りワックスキャンドルで彩るイベント「シーニッ...
北海道メンタル評議会（石橋美栄子代表）は２月３日午後１時半から、函館...
函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は五稜郭タワーの臨時休業を受...
【江差】桧山振興局は３０、３１の両日、午前１０時半から午後３時まで、...
【上ノ国】町観光協会は、町内沿岸域で釣れた魚の大きさを競う「極寒の上...
Ｂ型肝炎感染者の救済に向けた全国一斉電話相談会が２３、２４の両日に開...
函館市文学館は２３日午後２時から、第３回「函館・文学の道しるべ」とし...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は２３日午後０時半から、...
【長万部】２１日午前１０時５５分ごろ、長万部町中ノ沢のＪＲ函館線中ノ...
【上ノ国】かみのくに食遊祭実行委は、今月２４日に開催を予定していた第...
【森】町は１５日、新年度中の地域公共交通計画策定に向け、駒ケ岳特別母...
◇北斗市 （２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
一般社団法人日本新聞協会は、家族や友人と新聞記事を読み、感想や意見を...
アイヌ文化に触れる―函館市北方民族資料館で開かれたアイヌ伝統の楽器ム...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２１日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【知内】１９９３年に知内高校野球部を甲子園へ導いた、故山本鉄弥元監督...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１６日、各地の名産品などを取りそ...