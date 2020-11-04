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函館演劇鑑賞会は５日午後６時半から、第３０６回例会として、前進座によ...
渡島総合振興局は９日に函館国際ホテルで、２７日に森町公民館で、地元の...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...
函館碧血会役員で郷土史家の木村裕俊さんの「ある巡査の書簡から 土方歳...
公立はこだて未来大学は、４日から来年度の推薦入試の出願を受け付ける。...
渡島総合振興局と函館市は１７、１８の両日、函館市南茅部地区で世界文化...
【七飯】札幌を中心に活動するラテンジャズグループ「フェリス・デ・ラ・...
道は６日、ホテルリソル函館（若松町）で「北海道産ワインセミナーｉｎ函...
函館市椴法華支所で１１月３日午前１０時から、「椴法華海鮮まつり」（実...
北海道社会保障推進協議会などは、１１月１５日午後１時半から、函館国際...
【札幌】サッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ―１５）大会決...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
函館在住の小説家、西川司さん（６２）が日雇いのアルバイト先でイラン・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２６日午後１時半から、市総合福祉セン...
函館海上保安部（土屋康二部長）は２日、「灯台記念日」（１１月１日）に...
函館短大（猪上徳雄学長）は１０月２９日、保育学科の授業の中で「ＣＡＰ...
函館演劇鑑賞会は５日午後６時半から、第３０６回例会として、前進座によ...
函館市椴法華地区の「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）が３日、市椴法華...
函館市内の高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシアム函館」...
「ブリに関する紙芝居の効果があると実感する」と話すのは、渡島総合振興...