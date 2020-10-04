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函館市中央図書館は１１月５日、今年度の秋の読書週間イベントとして、作...
函館臨床福祉専門学校同窓会は１０日午後７時から、北斗市総合体育館アリ...
地場の旬の野菜などを販売する「ＡＰ北海道収穫祭＋ＨＡＫＯＮＩＷＡ」が...
日本終活協会（打田智明理事長）は３日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
函館メサイア教育コンサート実行委員会は３日午後１時から、発表会「独唱...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会は、１０日に...
道立函館美術館は、３日から開幕する特別展「リサ・ラーソン展」に合わせ...
多彩なジャンルのハンドメイド作品が集結する「マリーマート」が３、４の...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
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東山町会（江頭進会長）と同町内を通る新外環状線東山大橋の工事を請け負...
【北斗】市教委は１６、１７の両日、市立図書館本館（総合文化センターか...
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【札幌】来春の甲子園につながる第７３回秋季北海道高校野球大会（道高野...
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函館地方気象台によると、低気圧や前線を含む気圧の谷の影響で渡島・桧山...
第７３回秋季北海道高校野球大会第１日（１０月４日）札幌麻生球場 ▽１回...
後志管内神恵内村議会の総務経済委が２日、高レベル放射性廃棄物の最終処...