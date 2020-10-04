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函館臨床福祉専門学校同窓会は１０日午後７時から、北斗市総合体育館アリ...
地場の旬の野菜などを販売する「ＡＰ北海道収穫祭＋ＨＡＫＯＮＩＷＡ」が...
日本終活協会（打田智明理事長）は３日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
函館メサイア教育コンサート実行委員会は３日午後１時から、発表会「独唱...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会は、１０日に...
道立函館美術館は、３日から開幕する特別展「リサ・ラーソン展」に合わせ...
多彩なジャンルのハンドメイド作品が集結する「マリーマート」が３、４の...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...
後志管内神恵内村議会の総務経済委が２日、高レベル放射性廃棄物の最終処...
バドミントンの第７２回函館地区選手権大会兼佐々木俊雄杯争奪大会（函館...
少年野球の北ガスフレアスト杯函館市スポーツ少年団交歓会（函館市スポー...
人間と機械が情報をやり取りする装置やソフトウェアなどの「ヒューマンイ...
フットサルのＦリーグディビジョン１第４節、エスポラーダ北海道対湘南ベ...
ユーモラスな表情をした動物作品や人物をモチーフとした作品で知られる日...
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○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
函館メサイア教育コンサート実行委員会（徳永ふさ子代表）のメンバーによ...
アクセサリーや布小物などのハンドメイド作家約４０人が参加する「マリー...