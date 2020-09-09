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【北斗】北斗市は、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催を予定...
函館市美原２の飲食店「ウインド ハナレィムーン」（小板みどりオーナー...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は函館市民を対象に市内の大船・...
１０月２６日に函館市民会館で予定していた「兄弟演歌コンサートビッグ３...
障害を持つ中高生と保護者を対象とした「ｅスポーツ」体験会が１２日午前...
函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...
函館市は、２５日午後６時半から湯川寺（湯川町３）で今年度３回目の「男...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、２６日午前９時半か...
函館市総合福祉センター（若松町）内の老人福祉センターは、９日午後１時...
函館市は、介護施設や市立函館病院で新型コロナウイルス感染症対策を強化...
道は８日、新型コロナウイルス感染症で軽症、無症状者の宿泊療養先として...
函館西高校（佐藤裕之校長）は８日、同校で課題研究発表会を開き、３年生...
函館市は、臨時休業などの影響で利用者が減少した公共施設の指定管理者へ...
【札幌】後志管内寿都町が原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は、道内唯一の国指定文化財...
バドミントンの第７２回函館地区選手権大会兼佐々木俊雄杯争奪大会（函館...
中学硬式野球の第２９回秋季北海道リーグ（日本少年野球連盟北海道支部主...
今シーズン、９人の日本人野球選手が米メジャーリーグで奮闘中だ。１９６...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は１０月４日、和太鼓朗読劇「石川啄木記...