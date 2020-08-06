この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市は、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、店舗改修や備品購入...
函館市教委は６日午前１０時から、来年６月供用開始を目指し現在整備中の...
【北斗】市教委は４～１１日、市内の中学生以下と同伴する保護者を対象に...
函館市公民館は９日午後１時から、お花のハーバリウム講座を開く。 日...
函館市文学館は小学生を対象とした「クイズ・石川啄木と函館」を同館で開...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は小学生を対象「第４回函館市図書館を...
【森】町は１０月１日から採用する火葬業務員（正職員）１人を募集してい...
【乙部、奥尻】桧山広域行政組合は８月３日から、消防職員２人を募集する...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
函館市は、２０２１年度採用の市職員採用試験（後期日程）の受け付けを８...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇北斗市（７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（７日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇木...
【木古内】町は新型コロナウイルス感染症の影響で離職または内定取り消し...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
【札幌】札幌市は６日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１１１人）の６年生２２人が７月...
「山川牧場」の代名詞と言えば「特濃牛乳」。ホルスタイン種とタンパク質...