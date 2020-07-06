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函館こども劇場は１６日午後６時半から、第２６９回例会（低学年例会）と...
函館市は、街並みや雰囲気に調和した建築物などを表彰する「第２４回函館...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１８日午後１時から同セ...
焼きピロシキを手作りし、ＬＧＢＴ（性的少数者）など多様な性をテーマに...
函館市は６日から、亀田支所前の来庁者駐車場をバス乗降場整備のため閉鎖...
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【長万部】噴火湾産毛ガニを格安で即売するイベントが４、５の両日、長万...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は４、１１、１８日の各日午後１...
道高野連が独自で開催する夏季北海道大会函館支部大会（１１日開幕）に向...
函館市の工藤寿樹市長は６日に記者会見し、新型コロナウイルス対策の第３...
【感染拡大防止対策および検査・医療提供体制の強化】小・中・高校および...
函館巴ライオンズクラブ（ＬＣ、高野和哉会長）は同会として最後の活動と...
■上ノ国で１頭 ６日午後４時ごろ、上ノ国町勝山の町道八幡野１号線を車...
アーチェリーの函館市杯（函館アーチェリー協会主催）が５日、根崎公園ア...
総合物流業のキョーツー（北斗市、藤山幸伸社長）は２日、函館山ロープウ...
道によると、６日は道内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認されなか...