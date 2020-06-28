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渡島総合振興局は、３０日、７月１、２、６日に渡島合同庁舎で開く雇用調...
日本郵便北海道支社は、２５日からフレーム切手「函館のアイヌコレクショ...
函館市は、健康に配慮したオーダー対応やメニューの提供を通して市民の健...
【七飯】町は新型コロナウイルスの影響で、職を失った人や内定を取り消さ...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
【北斗】道農政事務所は２９日午後１時半から、新型コロナウイルス感染拡...
函館市女性センター（東川町１１）は、７月２７日午後６時から同センター...
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道南の宿泊研修施設などで新型コロナウイルスの集団感染防止に向けた取り...
１年の折り返しとなる６月３０日、函館市などの神社では、半年間の無事を...
渡島総合振興局は今年度から５カ年で、料理人を対象にした産地見学会の開...
【七飯】大沼国定公園の小沼周辺でスイレンが見ごろを迎えた。大きな葉の...
公明党の横山信一参議・復興副大臣が２７日、あいさつのため函館新聞社を...
国内外で猛威を振るっている新型コロナウイルス。取材に出向くと、いまだ...
道は、今年度の道職員採用試験と公立小中学校事務職員採用試験の申し込み...
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〇…ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）が展開する牛乳・乳製品の消費拡大運...