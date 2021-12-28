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深駒町会在宅福祉委員会（委員長・中里勝平町会長）はこのほど、同町会館...
亀田本町第四町会（野村喜一会長）は１９日、同町会内に住む小学生以下の...
西旭岡町会（高村純一郎会長）は５日、旭岡団地２丁目集会所で、住民対象...
函館市日吉町在宅福祉委員会（林原幸雄委員長）は、第４回茶話会を町会館...
西旭岡町会在宅福祉委員会（高村純一郎委員長）はこのほど、旭岡団地２丁...
【北斗】今年度の北斗市老人クラブ大会（市老人クラブ連合会主催）が２日...
函館市の深駒町会（中里勝平会長）は６日、同町会館で、災害時の避難所設...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は７日、子どもたちの犯罪被害と交通事...
万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、萬年寺や同町会館で防災総合訓練を...
【札幌、江別、恵庭、千歳】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会...
【徳島】中学ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）の創立３０周年記念定期演奏会が２５...
２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...