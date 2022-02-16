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○…函館市社会福祉協議会（市社協）は、３月４日午後１時半から市総合福...
〇…日本赤十字北海道支社（札幌）は、災害時に迅速な救護活動を展開する...
〇…北海道日本ハムファイターズは、３月２９日に札幌ドームで行われる本...
〇…日本気象協会（東京）は１０日、全国のサクラの開花予想（第２回）を...
○…桧山振興局は、２２日午後１時半から開催する地域セミナー「ポストコ...
○…厚沢部町木間内の国道２２７号沿いでそば店「ふく福」...
○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
○…松前町の小中一貫型学校「松前学園」の乗り入れ授業がこのほどオンラ...
○…函館市社会福祉協議会（市社協）は２５日午後１時半から、今年度の災...
〇…道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生...
函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）の閉館に伴い、同ビル５階にあった...
まちづくり千絵画教室（四戸拓康主宰）による絵画展が、函館市地域交流ま...
困りごとや生きづらさを抱える人たちに「生理用品無料配布プロジェクト」...
ジェネリック医薬品（後発薬）メーカーの不正問題に端を発した医薬品の供...
○…函館市女性センター（東川町１１）は４月から連続３回にわたり開く「...
市電「ササラ電車」 雪氷飛ばし軌道確保 今冬は平年より降雪量は少な...
道人事委員会は、２６、２７両日に説明会「道職員オンラインジョブフェア...
函館市内の私立高校８校で１５日、２０２２年度の一般入試が行われた。受...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数が今月だけで２０００人超と歯止め...
函館市は新年度、スケートボードの屋内練習場の整備に向け、調査費を予算...