この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…プログラミング工作教室などを開く函館ラボラトリ（函館市美原２、Ｂ...
〇…駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄会長）はこのほど、同...
〇…農林水産省は、年末年始に処理不可能な生乳が発生する...
〇…七飯町大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）はこのほど、４月...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１２月１９日、日本語日本文化講...
○…道南落語倶楽部のメンバーが出演する「第２回はこだて...
〇…海産物卸問屋「福田海産」（函館市宇賀浦町、福田久美子社長）は２９...
〇…函館市深堀児童館で２４日、サイエンス・サポート函館...
○…建設業の田中組函館支店（函館市吉川町、川合正人支店長）は２４日、...
〇…道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）の１年Ｂ組３４人がこのほど...
【七飯】函館七飯スノーパークを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）は９日午後１時半から、教会コンサー...
函館市社会福祉協議会（市社協、大槻寅男会長）は創立７０周年記念誌を発...
気象庁は、２０２１年の日本の天候をまとめた。年平均気温は全国的に高く...
女性の幅広い悩みに対応する「まちかど相談室」が毎月第１、３火曜、函館...
函館市の美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は、対象店舗...
函館市と乙部町でクラフトビール３店舗を運営する「アドバンス」（本社・...
昨年９月にサッカーＪ２の水戸ホーリーホックに入団内定した函館市出身の...
【厚沢部】町の成人式（町教委主催）が５日、町民交流センターあゆみで開...
道は、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、事業協同組合や商工会な...