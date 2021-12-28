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〇…道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）の１年Ｂ組３４人がこのほど...
○…道は、道内中小企業がテレ―ワークを導入する際、就業...
〇…損害保険大手の損保ジャパン代理店の自動車整備工場でつくる「ＡＩＲ...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
〇…万代町在宅福祉委員会（委員長・永澤和枝万代町会長）...
〇…北斗市郷土資料館の特別展「北斗市縄文展」（後半）が、市総合分庁舎...
〇…民謡団体「函館悦山会」（小林基悦会主）は１２日、五島軒本店（末広...
〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...
〇…函館市宮前町の認定こども園「函館藤幼稚園」（佐藤由規園長）で１６...
〇…鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、ホクレンの西川寛稔副会長と...
【札幌、江別、恵庭、千歳】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会...
【徳島】中学ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）の創立３０周年記念定期演奏会が２５...
２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...