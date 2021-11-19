この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…遺愛幼稚園（元町）で１６日、花王グループによるリモ...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月４、１１の両日に開く連続...
〇…新函館地方たばこ販売協同組合と日本たばこ産業（ＪＴ...
○…函館映画鑑賞協会は１９日に第２５２回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…道は「道みんの日」（７月１７日）を広く道内外の人に知ってもらうた...
〇…遺愛女子高校英語科３年の３人がこのほど、北海道国際交流センター（...
〇…北斗大野中（生徒２８８人）に２日、新国立劇場合唱団（東京）が声楽...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
○…杉並町会（塚原昌一郎会長）と遺愛女子高校（福島基輝...
○…函館絵本の会「銀のふね」は８日午後１時半から、講演...
北海道奎星（けいせい）会の木村蒼人会長（６６）＝函館市八幡町在住＝に...
遺愛女子高校吹奏楽局に所属する佐藤由渚さん（２年）がフルート部門（高...
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
〇…北海道ユニセフ協会道南支部と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２...
国内生産量日本一を誇る、函館産コンブの魅力をＰＲする「函館真昆布展」...
函館市文学館でこのほど「文学のひととき」が初めて開かれた。函館出身の...
函館五稜郭病院（中田智明病院長）は、１０月２５日から外来診療の「会計...
ネクスコ東日本北海道支社（札幌）は、今月１９日から利用できる道内高速...
【北斗】日本航空（ＪＡＬ）函館支店や函館空港所のスタッフ５人が１８日...
函館市内に４店舗を展開する老舗和菓子店、千秋庵総本家（本店・宝来町）...