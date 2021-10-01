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〇…北斗市は、ふるさと納税の返礼品に、市内の大野農業高...
〇…秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、函館市などは２８日...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが市立函館...
〇…道は、１１月１３日午後１時半からユーチューブ番組「...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１０月２８日に開講する料理講...
〇…全国森林組合連合会（東京）は、１０月２日午前１１時から道自治会館...
〇…駒場団地町会（川端和雄会長）は２０日、前経理部長の石岡美代笑さん...
○…日本航空（ＪＡＬ）函館空港所スタッフは１９日、地域貢献活動として...
〇…障害者施設を運営する理想福祉（細田政裕社長）はこのほど、函館市千...
○…道交通安全推進委員会（札幌）は、道内の高校生を対象に今年の「飲酒...
好きな番組の一つに「きょうの料理」（ＮＨＫＥテレ）があります。創造さ...
函館市の公共施設「はこだてみらい館」（若松町、キラリス函館３階）に９...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
全国でスポーツ用品店を展開する「アルペン」（愛知県）は１０月１日、函...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
全国１９のタワーでつくる全日本タワー協議会が制定する１０月１日の「展...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９月２９日、新型コロ...
日本郵趣協会函館支部（渡利正義支部長）は１日から３日まで、函館市地域...
【福島】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は９月３０日、７月...