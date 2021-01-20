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〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２３日午後１時半から、はこだ...
〇…道農政部と水産林務部の若手職員が、道内の一次産品をＰＲする動画を...
〇…江差の郷土史家、松村隆さん＝写真＝の著書「江差花街風土記」（文芸...
〇…道が設置する「道外国人相談センター」（札幌、道国際交流・協力総合...
〇…今年８月に開かれる「はこだて国際科学祭２０２１」（サイエンス・サ...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２４日午後１時半から、函館市...
○…函館映画鑑賞協会は１６日、第２４７回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…新型コロナウイルス禍でテレワークや在宅勤務などの働き方改革が注目...
○…函館市は、２月３、４の両日に函館短大（高丘町５２）で開く「自主防...
渡島総合振興局は２月７日、首都圏在住者を対象に渡島管内の魅力をＰＲし...
函館市桔梗町の国道５号沿いにあるステーキ専門店「いきなり！ステーキ函...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長）は１９日...
【福島】町議会定例会１月会議が１９日開会した。地域経済緊急支援事業費...
〇…１９日正午ごろ、函館市戸井地区の津軽海峡の上空で、...
函館市は、国の「防災とボランティア週間（１５～２１日）」に合わせて、...
函館労働基準監督署はこのほど、昨年１年間に同署管内で発生した同署管内...
沿道や観光施設などを手作りワックスキャンドルで彩るイベント「シーニッ...
■上ノ国町湯ノ岱、湯ノ岱町内会長 鈴木廣昭さん（６６） 道職員だっ...
函館五稜郭病院（中田智明院長）は新型コロナウイルスによる発熱患者の増...