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〇…道は１１月１２日午後１時から、八雲町総合保健福祉施設で「ウイズコ...
○…函館ＹＷＣＡは１８日午前１０時から、国の登録有形文化財「函館ＹＷ...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長）は８日、町千軒地区の林...
○…ＪＲ北海道函館支社は１４日（鉄道の日）から、北海道新幹線奥津軽い...
〇…運送業の羽衣運輸（七飯町大沼町、井上修社長）はこのほど、町にゴミ...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
○…ＪＡならけんは６日、函館市役所を表敬訪問し、特産の柿「刀根早生（...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する北斗市本郷...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...
陸上の道南秋季大会兼北海道フェスティバル（道南陸上競技協会主催）が３...
【帯広】第７３回北海道高校ラグビーフットボール南・北選手権大会兼第１...
サッカーの第９９回全国高校選手権大会北海道大会（道サッカー協会、道高...
テニスのヨネックス杯秋季オープンダブルス大会（函館テニス協会主催）が...
【北斗】バドミントンの第４７回道南大会がこのほど、北斗市スポーツセン...
【七飯】第９回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐるり...
函館市と道教育大函館校は２４日午前１０時から、市亀田交流プラザ（美原...
アメリカ大統領選挙は１１月３日の投票日まで２週間とちょっと。２大政党...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館市弁天町のベンチ...
総合建設コンサルタント業のノース技研（函館市昭和３、布村重樹社長）は...